Çarşambalı Şehit Ramazan Taşkın İçin Mevlit

Samsun Valisi Osman Kaymak ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Fırat Kalkanı Harekatı'nda geçen yıl şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın için okutulan mevlide katıldı.

Çarşambalı şehit Ramazan Taşkın ölüm yıl dönümünde dualarla anıldı. Şehit Taşkın için Çarşamba ilçesi Abdullah Paşa Camisinde Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlide katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, şehide bir kez daha Allah'tan rahmet dileyerek, "Şehidimizin emanetlerine sahip çıkarak onun mezarında rahat uyumasını sağlamak bizlerin görevidir. Şehit ailelerimizin yanlarındayız. Bu vatan için canını veren şehitlerimizi ölünceye kadar unutmayacağız, unutturmayacağız. Bize düşen ne varsa kapımız da gönlümüz de her zaman açık. Bu vatan için şehit olan insanlar kalbimizin bir köşesinde her zaman yaşıyor" dedi. - SAMSUN