Çarşambalı gençlerden Filistin'e destek
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Çarşambalı gençlerden Filistin'e destek

Çarşambalı gençlerden Filistin'e destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Çarşamba Belediyesi Spor Akademisi öğrencileri, çektikleri video ile Filistin'e destek mesajı gönderdiler.

Çarşamba Belediyesi Spor Akademisi öğrencileri, çektikleri video ile Filistin'e destek mesajı gönderdiler.

Çarşamba Belediyesi Spor Akademisi öğrencileri oluşturdukları koreografi ile Türk Bayrağı ve Filistin Bayrağı'nı yan yana açarak "Filistinli Müslüman kardeşlerimizin yanındayız" dediler.

Çarşamba Belediyesi sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda şu ifadelere yer verildi: "Çarşamba Belediyesi Spor Akademisi öğrencilerinden, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı Samsun'dan Filistin için Müslüman kardeşlerimize destek mesajı."

"Kalbimiz Filistinli kardeşlerimizle"

Filistin'e yönelik yapılan saldırıları kınayan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "İsrail'in mübarek Ramazan ayında, Kudüs ve Filistin halkına yönelik başlattığı insanlık dışı saldırılar hepimizi derinden üzmüştür. Müslüman kardeşlerimize karşı yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Kalbimiz Filistinli kardeşlerimizle birlikte. Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Duyarlı gençlerimizle gurur duyuyoruz"

Topluma duyarlı gençlerimizle gurur duyuyoruz diyen Başkan Doğan, "Topluma, çevresine, Müslüman kardeşlerimize duyarlı gençlerimizle gurur duyuyoruz. Çarşamba Belediyesi Spor Akademisi öğrencilerimiz Filistin'e yönelik saldırıları kınamak ve Müslüman kardeşlerimizin yanında olduklarını belirtmek için güzel bir mesaj hazırladılar. Gençlerimizin bu duyarlı hareketi bizleri çok mutlu etti. Hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

Çarşambalı gençlerden Filistin'e destek
Çarşambalı gençlerden Filistin'e destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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