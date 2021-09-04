Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir, TMO'nun fındık alım noktasını ziyaret etti Açıklaması

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) hızlı bir şekilde fındık alımı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) hızlı bir şekilde fındık alımı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Aydemir, TMO Bölge Müdürü Derya Şahinler'i Çarşamba Şeker Fabrikası içerisinde bulunan fındık alım noktasını ziyaret etti.

Ziyartte Aydemir, TMO'nun 1 Eylül'den itibaren fındık alımına başladığını hatırlatarak, "TMO hızlı bir şekilde fındık alımını gerçekleştiriyor. Randevusunu alan üreticilerimiz buraya gelerek fındıklarını teslim edebiliyor. Randevu almayan üreticilerimizin de en kısa zamanda randevularını alarak fındıklarını teslim etmelerini tavsiye ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fındık fiyatının üreticiyi memnun ettiğine aktaran Aydemir, "Cumhurbaşkanımız tarafından levant kalite kabuklu fındığın kilosu 26,5 TL, Giresun fındığının kilosunu 27 TL olarak açıklandı. Geçen yıla göre fındık fiyatında yine artış var ve bu fiyatta üreticimizi memnun etti." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman