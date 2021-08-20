Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir, şeftalinin verim ve fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyledi
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Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir, şeftalinin verim ve fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyledi

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir, şeftalinin verim ve fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyledi
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, 2021 yılında şeftalinin hem verim hem de fiyat yönünden üreticinin yüzünü güldürdüğünü belirtti.

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, 2021 yılında şeftalinin hem verim hem de fiyat yönünden üreticinin yüzünü güldürdüğünü belirtti.

Aydemir, bu yıl şeftali sezonunun Çarşamba için bereketli geçtiğini dile getirdi.

İlçede şeftali üretiminin kuzey bölgesinde yapıldığına işaret eden Aydemir, "Bu sene üreticilerimizden aldığımız bilgilere göre şeftali için verimli bir sezon oldu. Şeftalinin kilosunu 6-7 liradan sattılar. Bu da bu sezonda üreticilerimizin yüzünü güldürdü." dedi.

Aydemir, üreticinin bereketli bir sezon geçirmesinde bahçeleriyle ilgilenmelerinin etkili olduğunu kaydetti.

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir, şeftalinin verim ve fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyledi
Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir, şeftalinin verim ve fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyledi
Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir, şeftalinin verim ve fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir, şeftalinin verim ve fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyledi - Haberler
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