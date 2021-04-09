Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir, fındıkta yüzde 25-30 düşük rekolte olabileceğini bildirdi

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, zirai don ve havaların soğuk gitmesi nedeniyle fındık rekoltesinde yüzde 25-30 düşüş beklendiğini belirtti.

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, zirai don ve havaların soğuk gitmesi nedeniyle fındık rekoltesinde yüzde 25-30 düşüş beklendiğini belirtti.

Aydemir, yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayının ortalarına gelinmesine rağmen havaların soğuk ve yağışlı olduğuna işaret etti.

Mart ayında özellikle yüksek kesimlerde yaşanan zirai donun fındıkta yanmaya sebep olduğuna dikkati çeken Aydemir, tarım sigortası bulunan üreticilerin yaptırdığı incelemede yüzde 80'e yakın yanma olduğunun söylendiğini aktardı.

Fındıkta bu sene düşük rekolte beklendiğini dile getiren Aydemir, "Yüksek kesimlerde kar yağışı tahmini var. Nisan ayı fındığın doğum yapma ayı. Eğer hava sıcaklıkları bu şekilde devam ederse fındıkta geçen seneye göre yüzde 25-30 düşük rekolte olabilir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman