Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir'den "Fındık Fiyatı" Açıklaması

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, fındık fiyatının 16 lira olduğunu, fındığını satmayıp bekletenlerin kar ettiğini söyledi.

Aydemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çarşamba Ziraat Odası olarak, fındık toplama zamanında üreticileri konuyla ilgili uyardıklarını belirtti.

Fındık fiyatının yükseldiğini ve bekletenlerin kar ettiğini ifade eden Aydemir, şunları kaydetti:

"Fındık fiyatları şu anda 16 lira oldu. Biz fındık fiyatının bu aşamaya geleceğini tahmin ediyorduk. Bu nedenle de fındık toplama zamanında üreticilerimizi ürünü pazara erken indirmemeleri konusunda uyardık ancak tabii ki ekonomik şartlar nedeniyle üreticimizin büyük kısmı ürününü sattı. Fındığını deposunda bekletenler ise kar etti. İnşallah bu sene fındık iyi olur ve üreticimizin eli ekonomik açıdan biraz daha rahat olur ve ürünü hemen pazara indirmez. Bu sayede fındık fiyatı biraz daha yükselir."

Kaynak: AA