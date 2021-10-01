Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir'den fındığın "TMO'ya verilmesi" çağrısı

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, üreticilere "Ürününüzü TMO'ya teslim edin" çağrısında bulundu.

Aydemir, yaptığı yazılı açıklamada, bugünlerde tüccarın 50 randıman fındığı 23,5 liraya aldığını, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) ise aynı fındığa 26,5 lira verdiğini belirtti.

Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilerin sadece ihtiyacı kadar fındığı pazara indirmesini isteyen Aydemir, bunun da tekelleşmenin önüne geçilebilmesi amacıyla TMO'ya verilmesi gerektiğini ifade etti.

Piyasada spekülasyon olduğunu dile getiren Aydemir, şunları kaydetti:

"TMO'nun fındık alımında üreticiye zorluk çıkardığı, üreticiyi geri çevirdiği, randımanda düşük değer gösterdiğinde ilişkin spekülasyonlar çıkarılıyor ancak TMO, gerekli şartlar oluştuğu takdirde fındığı hemen alıyor ve üreticiyi mağdur etmiyor. Bunun yanı sıra en doğru randıman da TMO'da veriliyor. Üreticilerin aklı asılsız spekülasyonlarla çelinmeye çalışıyor. Üreticimiz TMO'ya güvensin. Bizler de Çarşamba Ziraat Odası olarak haftada iki veya üç sefer TMO alım noktasını ziyaret ederek üreticilerimizin mağduriyet yaşamaması adına fındık alımlarının takipçisi oluyoruz."