Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir'den Çarşamba Şeker Fabrikası açıklaması

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yeniden üretime başlaması ile ilgili gelişmeleri takip ettiklerini belirtti.

Aydemir, yaptığı yazılı açıklamada, Çarşamba Şeker Fabrikası'nın üretime başlamasının yeniden gündeme gelmesini bölge çiftçileri adına heyecanla takip ettiklerini aktardı.

Çarşamba Şeker Fabrikası'na pancar temininin, üreticinin tekrar pancar ekmesinin zor olacağı konusundaki görüşlere son noktayı koyacağına işaret eden Aydemir, şöyle devam etti:

"Ülkemizin en bereketli topraklarına sahip olan bölgemizde çiftçilerimizin pancar ekmeye hevesli olduğunu belirtmekte fayda görüyorum. Ancak bu hevesi gerçeğe dönüştürmek için üretilen pancarın diğer fabrikalarda değil de Çarşamba Şeker Fabrikası'nda işlenmesi mutlak gerekliliktir. Son yapılan fiyat artışları sonucu diğer ürünlere oranla daha fazla kazandıran şeker pancarı üretiminin fabrikamızın faaliyete geçmesinden itibaren 3 yıl sonunda 100 bin tonun üzerine çıkacağını öngörmekteyiz."

Aydemir, Çarşamba Şeker Fabrikası üretime başladığı anda en büyük desteği bölge çiftçisinden göreceğini vurgulayarak, "Fabrikamızın bacasında duman tütmeye başladığında Bafra, Ladik, Havza ilçelerimizde de üreticilerimiz şeker pancarı üretimine başlayacak. Bizler de süreci ısrarlı şekilde takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri

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