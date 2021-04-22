Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir, 550 bin ton fındık rekoltesi beklediklerini bildirdi
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Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir, 550 bin ton fındık rekoltesi beklediklerini bildirdi

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir, 550 bin ton fındık rekoltesi beklediklerini bildirdi
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, bu yıl 550 bin ton civarında fındık rekoltesi beklediklerini belirtti.

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, bu yıl 550 bin ton civarında fındık rekoltesi beklediklerini belirtti.

Aydemir, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl fındıkta rekolte tahminini 550-600 bin ton olarak açıkladıklarını hatırlattı.

Daha sonra sel felaketi yaşandığını anlatan Aydemir, şöyle devam etti:

"2021 Şubat ayı itibarıyla yaklaşık 160 bin ton iç fındık ihracatı yapılmış. Bu da yaklaşık 320 bin ton kabuklu fındığa eş değerdir. Bunun dışında 100 bin ton da iç piyasada kabuklu fındık ihtiyacı karşılandı. Bu zamana kadar yaklaşık 420 bin ton fındık harcandı. Yeni sezon ihracatı için 5-6 aylık bir süre var ve bu süre zarfında yaklaşık 100 bin ton ihracat yapılsa bu da 200 bin ton kabuklu fındığa eşdeğer gelir. Yani bana göre 2020 yılı fındığında 620 bin ton fındık harcanmış olur ve bu şekilde piyasada 2020 yılı ürünü kalmaz. Şu anda fındık fiyatlarına baktığımızda, fiyatlarda hiçbir hareket yok. Buna şu an bir anlam veremiyoruz."

Bu yıl ise 500-550 bin ton rekolte beklediklerini aktaran Aydemir, şunları kaydetti:

"2021 yılı fındık rekoltesine baktığımızda da hava şartlarında son 10 yılda bu şekilde kar yağışı ve don olayı 2014 yılında olmuştu. Bu da ister istemez fındığı etkiler. Fındık üretimi yapılan bölgelerdeki oda başkanlarımızla da irtibat halindeyiz ve onlarda hava şartlarından dolayı fındık rekoltesinde düşüş olacağını söylüyor. İnşallah gelecek dönemde fındık yüz güldürür."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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