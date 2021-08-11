Çarşamba'ya "kapalı yüzme havuzu"
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Çarşamba'ya "kapalı yüzme havuzu"

Çarşamba'ya 'kapalı yüzme havuzu'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba'ya kapalı yüzme havuzu yapılacağının müjdesini vererek, "Hep birlikte Çarşambamızı bir spor kenti haline getiriyoruz" dedi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba'ya kapalı yüzme havuzu yapılacağının müjdesini vererek, "Hep birlikte Çarşambamızı bir spor kenti haline getiriyoruz" dedi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Çarşamba ziyaretinde verdiği "kapalı yüzme havuzu" sözünün yakın zamanda hayata geçirileceğinin müjdesini verdi. Başkan Doğan, "Kapalı yüzme havuzumuzu yakın zamanda hemşehrilerimizin beğenisine sunacağız. İlçemizdeki spor yatırımlarımıza her gün bir yenisini ekliyoruz" şeklinde konuştu.

Çarşamba ilçesinin Kirazlıkçay Mahallesi'nde yapımı 2 katlı olarak planlanan kapalı yüzme havuzunun, engelli vatandaşların kullanımına uygun olarak tasarlandığı ve sosyal mekanları da içerisinde barındıracağı öğrenildi.

"Çarşambamız sportif anlamda çok gelişmiş bir ilçe"

Çarşamba'da birçok spor branşının başarıyla gerçekleştiğine değinen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Çarşambamız sportif anlamda çok gelişmiş bir ilçe. Softboldan kanoya, güreşten voleybola, tekvandoya birçok branşta birbirinden değerli sporcularımız ve onların çok özel başarıları var. Biz de belediye olarak hem gençlerimizi spora yönlendirmek hem de sporcularımızın antrenmanlarını rahatlıkla yaparak kendilerini geliştirebilecekleri, ilçemize yakışır spor tesislerini Çarşambamıza kazandırmak konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın zamanda 4 futbol sahamızın açılışını gerçekleştirdik, softbol-beyzbol sahamız tamamlanmak üzere, Kapalı Yüzme Havuzumuz da Çarşamba'mız adına bir değer olacak. İnşallah yakın zamanda çalışmalarına başlayarak bu tesisimizi de ilçemize kazandıracağız" diye konuştu.

"Havuzumuz şimdiden ilçemize hayırlı olsun"

Başkan Doğan, Çarşamba'ya kazandırılacak Kapalı Yüzme Havuzuna dair açıklamalar yaparak, "Kirazlıkçay Mahallemizde 2 katlı olarak planladığımız kapalı yüzme havumuz, engelli bireylere uygun bir şekilde tasarlandı. Hijyen bakımından birçok unsuru kapsamlı olarak değerlendirerek oluşturulduğu projemizde, seyircilerimizin ve misafirlerimizin kullanımı için sosyal mekanları da içerisinde barındırıyoruz. Giriş fuayesi, yüzme havuzu, çocuk havuzu, kafeteryası, tribünü ve içerisinde barındıracağı sosyal mekanlar ile Çarşamba'mıza yakışan bir tesis yapmış olacağız. Her zaman belirttiğimiz gibi Çarşamba'mız her şeyin en iyisini hak ediyor. İnşallah yarınlarımızın, bugünlerimizden daha da iyi olması gayretiyle hep birlikte Çarşamba'mız için Çarşambalı hemşehrilerimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Kapalı yüzme havuzumuz şimdiden ilçemize hayırlı olsun" şeklinde sözlerini noktaladı. - SAMSUN

Çarşamba'ya 'kapalı yüzme havuzu'
Çarşamba'ya 'kapalı yüzme havuzu'
Çarşamba'ya 'kapalı yüzme havuzu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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