Çarşamba'ya gururu yaşatan sporcular ödüllendirildi

31.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:42

Çarşamba Belediyesinin ilk defa düzenlediği "Spora Teşvik Ödül Töreni Gecesi" yoğun ilgi gördü.



Çarşamba Belediyesi tarafından Milli Mücadele'nin 100. yılında Cemil Şensoy Kültür Merkezinde "Spora Teşvik Ödül Töreni Gecesi" düzenlendi. Çarşamba'da ilk kez düzenlenen gecede 2019 yılı içerisinde ulusal ve uluslararası başarılara imza atmış sporculara ödül verildi. Ayrıca Çarşamba'da spor yapan bini aşkın sporcuya katılım sertifikası takdim edildi.



Ödül gecesinde bir konuşma yapan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Herkes İçin Spor, Spor İçin Çarşamba sloganı kapsamında sporun ve sporcunun her zaman destekçisiyiz. Çarşambamızı ve ülkemizi ulusal ve uluslararası arenalarda başarı ile temsil eden kardeşlerimizi canı gönülden kutluyorum. Umarım 2020 senesinde ulusal ve uluslararası arenalarda daha fazla başarılar elde edeceğiz. Sağlıklı nesillerin yetişebilmesi ve milli takımlarımıza daha fazla sporcu yetiştirmek için geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için 2020 yılında da spora olan yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek" dedi.



Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Bu akşam Çarşamba'nın spor şehri olduğunu gördüm. Kano konusunda başkanımızın emeği çok ve öyle zannediyorum ki ilerleyen günlerde kanonun merkezi Çarşamba olacak. AK Parti Samsun Milletvekilimiz Fuat Köktaş ve Çarşamba Belediye Başkanımız Halit Doğan'ın bu konudaki çalışmalarını görüyorum. İnşallah Çarşamba Belediyesi, halkına spor için öncü olacak" şeklinde konuştu.



Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım ise, "2019 yılı Çarşamba için çok güzel geçti, inşallah 2020 yılı Çarşamba için daha da güzel olacak. Spora gönül vermiş herkesi burada görmek bizlere gurur veriyor. Çarşamba Belediye Başkanımız Halit Doğan'a böyle bir gecede bizleri buluşturduğu için teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Spora Teşvik Ödül Gecesi'ne Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, Çarşamba İlçe Jandarma Komutan Vekili Ayhan Aydın, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden, MHP İlçe Başkanı Kemal Düzgün, kamu kurum müdürleri, okul müdürleri, bini aşkın sporcu, vatandaşlar, protokol üyeleri katıldı. Gecenin sonunda ilçede yayın yapan basın mensuplarına da spora verdikleri destek için teşekkür plaketi takdim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA