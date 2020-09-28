Çarşamba'ya 'galericiler sitesi' kurulacak
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Çarşamba'ya 'galericiler sitesi' kurulacak

28.09.2020 13:00 | Son Güncelleme: 28.09.2020 13:05
Çarşamba'ya 'galericiler sitesi' kurulacak

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kurulması planlanan "galericiler sitesi" için Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına sivil toplum kuruluşu temsilcileri, galerici temsilcileri katılarakfikir alışverişinde bulundular.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kurulması planlanan "galericiler sitesi" için Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına sivil toplum kuruluşu temsilcileri, galerici temsilcileri katılarak

fikir alışverişinde bulundular.

Çarşamba Galericiler Sitesi gündeme geldi

'Yetki belgesi' zorunluluğu gelmesiyle birlikte Çarşamba ilçesinde hizmet veren galericilerin büyük bir sorun yaşarken, çözümü noktasında gerekli adımlar atılıyor. Galeri hizmeti sunan işyerlerinin bulunduğu binanın üstünde konut olmaması zorunluluğu aranması nedeniyle ilçedeki galericiler 'yetki belgesi' alamazken, sorunun çözülmesi için Çarşamba'ya galericiler sitesi yapılması gündeme geldi.

Sorunun çözümü için çalışmalara başlanıyor

Galericilerin taleplerinin ardından Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Şoförler Odası Başkanı Musa Bala, Çarşamba Oto Galericiler Dernek Başkanı Ercan Sağlam ve oda başkanları katılım sağladığı toplantıda ilçeye belirlenecek bir alanda Galericiler Sitesi oluşturulması için bir araya gelinerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Yapılan değerlendirme toplantısının ardından Çarşamba ilçesine yakın zamanda galericiler sitesinin yapımının başlaması planlanıyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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