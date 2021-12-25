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Çarşamba Ticaret Borsası'nın kuruluşunun 30. yılı kutlandı

Çarşamba Ticaret Borsası'nın kuruluşunun 30. yılı kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çarşamba Ticaret Borsası'nın (ÇTB) kuruluşunun 30. yılı Başkan Kazım Yılmaz'ın borsa üyelerine verdiği yemekli davetle kutlandı.

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Çarşamba Ticaret Borsası'nın (ÇTB) kuruluşunun 30. yılı Başkan Kazım Yılmaz'ın borsa üyelerine verdiği yemekli davetle kutlandı.

Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Kazım Yılmaz, bir düğün salonunda düzenlenen davette ÇTB üyelerini bir araya getirdi. Yoğun katılımla gerçekleşen davete; ÇTB Meclis Başkanı Ali Toraman, Borsa meclis üyeleri ile personeli ve Borsa üyeleri katıldı. Başkan Kazım Yılmaz programın başından sonuna kadar konuklarıyla tek tek ilgilendi.

Program ÇTB Genel Sekreteri Sercan Yaşar'ın açılış konuşması ile başladı. Yaşar, birlik ve beraberliklerini kutlamak adına bir araya geldikleri otuzuncu yıl davetinde buluşan tüm üyelere teşekkürlerini iletti. Açılış konuşmasının ardından ÇTB'nin dünden bugüne gerçekleştirilen faaliyetlerini ve etkinliklerini içeren video gösterimi ekranlara geldi.

Birlik ve beraberlik günü

Program sonrası konuşan Başkan Kazım Yılmaz, "Borsamızın kuruluşunun otuzuncu yılı adına düzenlemiş olduğumuz birlik, beraberlik ve dayanışma gecemizde bir arada olmaktan onur ve gurur duyduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Böyle bir günde birlikte olmak Borsamız ve Çarşambamız adına gurur vericidir. Birliğimiz ve beraberliğimiz her alanda daim olduğu gibi böyle önemli bir yılda da devam etmektedir ve edecektir" dedi.

Yılmaz, konuşmasının sonunda borsa üyelerine, Türkiye'deki en iddialı borsası olana kadar hiç yılmadan çalışacaklarına, şahsı ve meclis üyeleri adına söz verdi. Yılmaz, tüm üyelere katılımlarından dolayı teşekkür etti. - SAMSUN

Çarşamba Ticaret Borsası'nın kuruluşunun 30. yılı kutlandı

Çarşamba Ticaret Borsası'nın kuruluşunun 30. yılı kutlandı

Çarşamba Ticaret Borsası'nın kuruluşunun 30. yılı kutlandı

Çarşamba Ticaret Borsası'nın kuruluşunun 30. yılı kutlandı

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