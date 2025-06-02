Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz'dan Ekonomi Vurgusu

Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz'dan Ekonomi Vurgusu
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Samsun'un Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Türkiye ekonomisine sahip çıkılması gerektiğini ve iş dünyasında birlik beraberliğin önemini vurguladı. Yılmaz, tarım ürünlerindeki sorunların çözümü için iş birliğinin gerekliliğine de değindi.

Samsun'un Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, "Türkiye ekonomisine hep birlikte sahip çıkmalı, yol haritalarını da birlikte oluşturmalıyız" dedi.

ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Meclis Başkanı Ali Toraman, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sezai Atsan, Genel Sekreter Sercan Yaşar, Meclis Üyesi Mehmet Arslan ve Borsa Personeli Oğuzhan Kılınç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 81. Mali Genel Kurulu'na katıldı.

Zirai don ve kahverengi kokarca sorunu

Genel kurulu değerlendiren ÇTB Başkanı Yılmaz, Türkiye'nin iş dünyası temsilcileriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, iş dünyasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmanın daha da güçlenmesini temenni etti. Yılmaz, "Başta dünyada ve Türkiye'de iş dünyamızı ve camiamızı başarıyla temsil eden Başkanımız Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyoruz. İş dünyamızdaki bu gücün ve etki alanının artarak devam edeceğine inanıyoruz. En değerli tarım ürünümüz olan fındık üretiminde, bölgemizi etkisi altına alan zirai don ve kahverengi kokarca zararlısının oluşturduğu sorunları komisyonlarımızda ve istişare toplantılarımızda gündeme getirdik. Tarım ve sanayi iş birliğiyle kalkındırdığımız bölgemizin sorunlarının en kısa sürede çözüme kavuşmasını temenni ediyor, yapılacak çalışmaların da takipçisi olduğumuzu bildiriyoruz. Başkanımızın da vurguladığı gibi, Türkiye ekonomisine hep birlikte sahip çıkmalı, yol haritalarını da birlikte oluşturmalıyız" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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