Çarşamba Terziler Odası Başkanlığına yeniden Enver Yılmaz seçildi

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Çarşamba Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına yeniden Enver Yılmaz seçildi.

İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen genel kurulda divan başkanlığını Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler yaptı.

Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Yılmaz, mevcut 333 üyeden katılan 147'sinin tamamının oyunu alarak yeniden başkanlığa getirildi.

Üyelerinin kendilerine güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmadıklarını dile getiren Yılmaz, "Üyelerimiz bizlere güvenerek seçime tek liste ile girmemizi sağladı. Bizler de yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla her zaman üyelerimizin haklarını korumaya devam edeceğiz. Üyelerimizin yararına olacak her projede de yer alacağız. Bize destek olan odamız üyelerine yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum." dedi.

Yönetim kurulu ise Hakan Toraman, Fevzi Aslan, Okan Öztürk, İbrahim Duman, Hülya Güleç ve Özcan Kasdal'dan oluştu.

Genel kurulda, oda başkanlarına ve meslekte uzun süredir hizmet veren esnafa plaket de verildi.