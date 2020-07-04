Çarşamba Tarım ve Orman Müdürü Akman'dan DİTAP açıklaması
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Çarşamba Tarım ve Orman Müdürü Akman'dan DİTAP açıklaması

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kurularak üretici ve alıcıyı sanal ortamda buluşturacak olan Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) hakkında açıklamada bulundu.

Çarşamba Tarım ve Orman Müdürü Akman'dan DİTAP açıklaması
04.07.2020 17:39 | Son Güncelleme: 04.07.2020 18:17

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kurularak üretici ve alıcıyı sanal ortamda buluşturacak olan Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) hakkında açıklamada bulundu.

Akman, yaptığı açıklamada, üreticiler, marketler, zahireciler, Çarşamba Hali'nde bulunan komisyoncular, zirai ilaç bayileri gibi tarımsal sektör paydaşlarının DİTAP'a kayıt olmalarının ilerleyen dönemde çok büyük fayda sağlayacağına inandığını söyledi.

İlçede özellikle fındık üretimi yapan çiftçilerin mutlaka kayıt yaptırmaları gerektiğine işaret eden Akman, "Çünkü Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) de DİTAP'ta alıcı ve satıcı olarak kayıtlı. Fındık ve diğer üreticilerimiz TMO ile çalıştıkları için onlara büyük yarar sağlayacaktır." dedi.

DİTAP, hem üretici hem tüketici hem de sektörün kazanmasını hedefleyen, dijital tarım pazarı sayesinde en uygun şekilde alıcı ve üreticiyi ortak alanda buluşturan online pazarlama ağıdır.

Bu sayede üretici ürününü daha iyi fiyattan direkt alıcıyla buluşturabilecek, tüketici ise istediği ürünü daha uygun fiyattan tüketebilecek.

DİTAP kullanan tarım sektörü paydaşlarının bankaların sözleşmeli tarım kapsamında oluşturulan destekleyici kredi paketlerinden yararlanması planlanmakta.

Sözleşmeli üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişiler Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden 50 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek.

Kredi kullanımında işletme kredisinde indirim yüzde 50 olarak belirlendi.

Ayrıca üretimde yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı için ilave yüzde 20, stratejik bitkisel ürün grubunda üretim yapılacaksa ilave yüzde 10 olmak üzere yüzde 80'e varan indirimli kredi kullanabilecekler.

Kaynak: AA

Manşet

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