Çarşamba sokakları ıssızlığını korudu
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Çarşamba sokakları ıssızlığını korudu

06.12.2020 17:24 | Son Güncelleme: 06.12.2020 17:29
Çarşamba sokakları ıssızlığını korudu

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu 56 saatlik kısıtlama sürecinde Çarşamba ilçe sokakları sessizliğini korudu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu 56 saatlik kısıtlama sürecinde Çarşamba ilçe sokakları sessizliğini korudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın açıkladığı, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar Cuma günü saat 21.00'de başladı. Hafta sonu kısıtlaması pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek.

Kısıtlamanın son gününde Çarşamba sokakları sessizliğini sürdürdü. Çarşamba'da Tarihi Köprü, Zübeyde Hanım Meydanı ve ana arterler bomboştu.

Kısıtlamalar hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arası, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e devam edecek. - SAMSUN

Çarşamba sokakları ıssızlığını korudu
Çarşamba sokakları ıssızlığını korudu
Çarşamba sokakları ıssızlığını korudu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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