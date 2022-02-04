Çarşamba Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda başkanlığa yeniden Bala seçildi

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Çarşamba Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda başkanlığı yeniden Musa Bala getirildi.

İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen genel kurulda divan başkanlığını Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler yaptı.

Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Musa Bala, 1187 üyeden genel kurula katılan 195'inin tamamının oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Bala, şoför esnafı olarak Kovid-19 salgını süresince çok zorlu günlerden geçtiklerini belirterek, "Pandeminin hayatımıza girmesinin ardından alınan önlemler kapsamında servisçi arkadaşlarımız okulların kapanması nedeniyle işlerini yapamadı. Toplu taşımacılık yapan kardeşlerimiz yarı yarıya yolcu taşımak zorunda kaldı. Ardından devletimiz nefes kredisi vererek, borçlarımızı erteleyerek yaramızı tamamen kapatmasa da pansuman yaptı." dedi.

Artık işlerinin yavaş yavaş düzeldiğini anlatan Bala, "Mazot 15 lira oldu. Buna da devletimiz, ihale kanununa ek bir madde koyarak düzenlenebilmesinin önünü açtı. Her zaman üyelerimizin yararına olacak işler için mücadele ettik, bundan sonra da inşallah yönetim kurulumuzla bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Çarşamba Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın yönetim kurulu ise Mehmet Uysal, Hayati Aşar, Şerafetdin Kocataş, Kadem Aksoy, Ertan Sağlam, Sabit Cantürk, İsmail Türe ve Mehmet Kabaklı'dan oluştu.

Genel kurula Saadet Partisi Samsun İl Başkanı Salih Şen, MHP Çarşamba İlçe Başkanı Kemal Düzgün, Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Özkan ile oda üyeleri katıldı.