Çarşamba Şeker Fabrikası Varlık Fonu'na devredildi
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Çarşamba Şeker Fabrikası Varlık Fonu'na devredildi

Çarşamba Şeker Fabrikası Varlık Fonu'na devredildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

1989 yılında üretime başlayan, yaklaşık 10 yıldır üretime ara verilen Çarşamba Şeker Fabrikası, Varlık Fonu'na devredildi.

1989 yılında üretime başlayan, yaklaşık 10 yıldır üretime ara verilen Çarşamba Şeker Fabrikası, Varlık Fonu'na devredildi.

TÜRKŞEKER bünyesindeki Çarşamba Şeker Fabrikası'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Varlık Fonu'na devredilmesi ilçede sevinçle karşılandı. Karar sonrasında Çarşamba Şeker Fabrikası'nda 5 yıl içinde gerçekleştirilmesi planlanan 'Çarşamba modeli'nin uygulanması için atılımlar yapılacak. Bereketli ovanın fabrikası olan ve birçok fabrikadan daha modern bir teknolojiye sahip olan Çarşamba Şeker Fabrikası'nda şeker pancarı işlenmesinin yanında ham şeker işlenmesi, seracılık faaliyetlerinin yapılması, maya üretimi, alkol ürünlerinin işlenmesi, küspe peletleme işlemi ve organik gübre üretimi gibi önemli hizmetlerinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

'Çarşamba modeli' olarak adlandırılan bu geniş kapsamlı hizmet ağı için değerlendirmede bulunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, mücadeleleri ve çabaları için AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş'a ve TÜRKŞEKER Genel Müdürü Mücahit Alkan'a teşekkürlerini sundu.

Belediye Başkanı Halit Doğan ayrıca, yaklaşık bin kişiye istihdam sahası olacak olan Çarşamba Şeker Fabrikası'nın ilçeye önemli bir prestij kazandıracağını da belirtti. - SAMSUN

Çarşamba Şeker Fabrikası Varlık Fonu'na devredildi
Çarşamba Şeker Fabrikası Varlık Fonu'na devredildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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