Çarşamba protokolü bayramlaştı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Kurban Bayramı münasebetiyle Çarşamba protokolünün katılımlarıyla bayramlaşma töreni düzenlendiKurban Bayramı öncesi Göl Restoran'da düzenlenen bayramlaşma programında ilçe protokolü ve halk bayramlaştı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Kurban Bayramı münasebetiyle Çarşamba protokolünün katılımlarıyla bayramlaşma töreni düzenlendi

Kurban Bayramı öncesi Göl Restoran'da düzenlenen bayramlaşma programında ilçe protokolü ve halk bayramlaştı. Yoğun katılımın olduğu bayramlaşma programına Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, mülki ve idari amirler, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Göl Restoran'da yapılan bayramlaşma töreninin ardından, çeşitli kurumlar ziyaret edildi. İlk olarak Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyareti ve ardından Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'na, Samsun Büyükşehir İtfaiye ekiplerine ziyarette bulunuldu.

Son olarak Çarşamba Devlet Hastanesi'ne ziyarette bulunan protokol üyeleri hastane personeli ve hastaneye gelen vatandaşlarla bayramlaştılar. Akabinde Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi olarak görevine yeni atanan Dr. Uğur Sezgin'e ziyarette bulunan protokol, yeni görevinde Başhekim Sezgin'e başarı dileklerinde bulundular. Bayramlaşma programı ziyaret sonrası son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı