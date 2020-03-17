Çarşamba pazarında kumaş bölümü geçici süreyle kapalı olacak Erenler Belediyesi'nden Çarşamba Pazarı hakkında yapılan açıklama 18 Mart günü kurulacak olan Pazar da Kumaş Pazarının bir hafta geçici olarak kapatılmasına, meyve ve sebze bölümünün ise açık olmasına karar verildiği ifade edildi.

Erenler Belediyesi'nden Çarşamba Pazarı hakkında yapılan açıklama 18 Mart günü kurulacak olan Pazar da Kumaş Pazarının bir hafta geçici olarak kapatılmasına, meyve ve sebze bölümünün ise açık olmasına karar verildiği ifade edildi.



Erenler Belediyesi korona virüsü nedeniyle başlattığı dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra ilçede önlemlerde alınmaya devam ediliyor. Belediye tarafından yapılan açıklamada, Dünya genelinde hızla yayılan korona virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında 18 Mart Çarşamba günü ilçede kurulacak olan Çarşamba Pazarında Kumaş Pazarının bir hafta geçici olarak kapatılmasına, meyve ve sebze bölümünün ise açık olmasına karar verildiği ifade edildi. Yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızın sağlığı açısından Temizlik İşleri Müdürlüğü ekibimiz Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nca belirlenen şekilde dezenfekte işlemini uygulamaya ve Zabıta Personelimizde İçişleri Bakanlığımızın talimatlarını kapsamında çalışmalarına devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA