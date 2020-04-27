Çarşamba Ovası'nda üretim devam ediyor Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, İçişleri Bakanlığı tarafından 23-26 Nisan tarihleri arasında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını çiftçilerin iyi değerlendirdiğini söyledi.

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, İçişleri Bakanlığı tarafından 23-26 Nisan tarihleri arasında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını çiftçilerin iyi değerlendirdiğini söyledi.

Aydemir, yaptığı açıklamada, ÇKS belgesine sahip çiftçilerin tarlalarında çalışabildiklerine işaret etti.

Hava sıcaklıklarının yükselmesi ile birlikte çiftçilerin ekim-dikim işlerine başladıklarını vurgulayan Aydemir, şunları kaydetti:

"Ülkemizde etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığımızın yayımladığı genelgelerdeki tedbirlere uyarak virüsün yayılma hızını engellememiz gerekiyor. Bunun için de en önemli tedbirlerden birisi de sosyal mesafe ve bununla alakalı olarak son 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu 4 günlük sürede ÇKS belgesi olan çiftçilerimiz tarlalarında çalışma imkanı buldular. İlçemizde fındık bahçesi olan esnaflarımızda var ve bu yasakta onlar da ÇKS belgeleri ile ilçemiz için önemli gelir kaynağı olan fındık bahçelerinde rahatlıkla çalışmalarını gerçekleştirdiler."

Yapılan üretimin ilçe ekonomisine katkısı olacağını vurgulayan Aydemir, çiftçilerin üretecekleri ürünlerine zaman ayırabilmelerinin daha kaliteli ürün üretiminde etkili olacağını belirtti.

Kaynak: AA