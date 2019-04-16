Çarşamba'nın İlk Kadın Muhtarı Mazbatasını Aldı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Namazlı Mahallesi'nde muhtar seçilen Filiz Tüysüzoğlu, mazbatasını aldı.

Çarşamba'nın ilk kadın muhtarı olan evli ve bir çocuk annesi Tüysüzoğlu'na mazbatası, İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından verildi.

Kadınların hayatın her alanında olduğunu belirten Tüysüzoğlu, "Hizmet için bu yola çıktık. Mahallelimiz de destek olarak bizi bu göreve layık gördü. Vatandaşlarımızın desteğine layık olmak için ben ve aza arkadaşlarım en güzel hizmetleri yapmaya çalışacağız." dedi.

Kaynak: AA