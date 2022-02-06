Çarşamba Lokantacılar Esnaf Odası başkanlığına yeniden Gümüş seçildi

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Çarşamba Lokantacılar Esnaf Odası başkanlığına yeniden Hasan Gümüş getirildi.

Çarşamba Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen genel kurulda başkanlığa mevcut başkan Hasan Gümüş, tek aday olarak katıldı.

Gümüş, mevcut 206 üyeden genel kurula katılan 62'sinin tamamının oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Gümüş, öncelikle Samsun'da Atatürk Anıtı'na yapılan saldırıyı kınadı.

Son iki yıldır Kovid-19 salgını nedeniyle zor günlerden geçildiğine işaret eden Gümüş, "İş yerleri kapanan ve başka yerde geliri olmayan esnaf camiamız çıkmaza girdi. Evine ekmek götüremeyecek duruma gelenler oldu. Yanımızda çalıştırdığımız arkadaşlarımızla harçlığımızı bölüştük. Sadece Çarşamba Belediyesi yanımızda çalışan arkadaşlarımıza iki kez gıda yardımında bulundu, bir de Samsun Büyükşehir Belediyesi kişi başı biner lira yardım taahhüdünde bulundu." dedi.

Dükkanlarını açtıktan sonra biriken borçlarını yapılandırdıklarını, bunları ödemeye çalışırken ekonomik krizin baş gösterdiğini anlatan Gümüş, "Gıda maddelerine gelen zamlar lokantacı esnafını zor durumda bıraktı. Gelen zamları sattığımız ürünlere tam olarak yansıtamadığımız için kendi karlarımızdan ödün verdik. Bunun peşine de elektrik ve doğal gaza zam geldi. Elektrik ve doğal gaza gelen zamlar geri çekilmelidir. Bununla ilgili bir düzenleme yapılmalıdır. Umarım devlet fabrikalardan sonra yanında en fazla işçi istihdam eden ve katma değer üreten hizmet sektöründeki esnafımızı hatırlar ve esnafımızın adına önemli adımlar atar." ifadelerini kullandı.

Gümüş'ün başkanlığındaki yönetim kurulu Mehmet Şahin, Muammer Berber, İsak Besler, Ferat Özdemir, Aziz Kaya ve Sinan Aydın'dan oluştu.

Kongreye Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, oda başkanları ve Çarşamba Lokantacılar Esnaf Odası üyeleri katıldı.