Çarşamba Kütüphanesinin 10 bin üye sevinci

20.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 20.11.2019 16:34

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan İlçe Halk Kütüphanesi 10 bin üyeye ulaştı.



Çarşamba İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Muharrem Orta yaptığı açıklamada, "1952 yılında kurulan İlçemiz Kütüphanesi etkin kitap okutma ve ilçe halkını yediden yetmişe kütüphaneye üye yapma konusunda çalışmalarına hız vermiştir. Bu kapsamda bugün itibariyle 10 bininci üyeye ulaşarak kitabın ve okumanın önemine bir daha dikkat çekmiştir. Kütüphanemizin 10 bininci üyesi yetişkin kategorisinden Samiye Cesur isimli hanımefendi olup bu özel üyemiz çeşitli hediyeler verilerek ödüllendirilmiştir" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA