Çarşamba Kunduracılar Esnaf Odasında başkan Aydın güven tazeledi

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Çarşamba Kunduracılar Esnaf Odası başkanlığına Osman Aydın yeniden seçildi.

Çarşamba Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurula mevcut başkan Aydın, tek aday olarak katıldı.

Aydın, mevcut 93 üyeden 41'inin katıldığı seçimde kullanılan oyların tamamını alarak yeniden başkanlığa getirildi.

Aydın, Kovid-19 salgını nedeniyle hem Türkiye hem de dünyanın zor günlerden geçtiğini belirterek, "İnşallah bu hastalık en kısa sürede sona erer ve normal hayatımıza döneriz. İki dönemdir odamız üyeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan sonra da yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla üyelerimiz için çalışmayı sürdüreceğiz. Bizlere güvenerek verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Yönetim kurulu ise Birol Altındeğer, Resul Demirelli, Enver Özovalı, Murat Soyaltın, Vedat Bayrak ve Abdullah Ok'tan oluştu.

Genel kurula Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler de katıldı.