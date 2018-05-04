6. Çarşamba Kitap Fuarı açıldı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Abdullah Paşa Meydanı'nda düzenlenen fuarın açılışında, sosyal sorunların temelinde inançsızlık, eğitimsizlik ve cahilliğin yattığını söyledi.

Toplumun okumasının çok önemli olduğunu aktaran Kaymak, "Bu toplumda huzuru getiren etkinliklerdir. Sosyal sorunlar, artık acil çözüm bekleyen sorunlar haline geldi. Bu anlamda belediyelerin yaptıkları kitap fuarı etkinliklerini çok anlamlı buluyorum. Çarşambalıların bu fuardan en iyi şekilde yararlanacaklarını düşünüyorum. Aydın toplumu yaratmak için önemli bir adım olacak." dedi.

100'ü aşkın yayınevi katılıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ise Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin okumak olduğunu belirterek, "Sayın Valimizin başlattığı 'Samsun Okuyor' projesine hepimiz destek verdik. Okuyan bir toplum olmak zorundayız. Okuyan toplumlarda gelişim daha farklı oluyor. Okuyan, kendini geliştiren toplumlarda insanlar şiddet ya da suç teşkil edecek eylemlerde bulunmuyor." diye konuştu.

Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar da 2012 yılında Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi ile ilkini düzenledikleri kitap fuarının bu yıl altıncısını gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "İlçede ilk ve ortaöğretimdeki yaklaşık 30 bin öğrenciyi kitapla buluşturuyoruz. Geçen yıl 100 bini aşkın ziyaretçimiz vardı, bu sene bu sayıyı artırmak istiyoruz. 100'den fazla yayınevi ile fuarımızı gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı.

Fuarın açılışına Çarşamba Kaymakamı Mustafa Güney, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri ile kitapseverler katıldı.