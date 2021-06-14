Çarşamba Karma OSB'de ön tahsis protokolleri imzalandı
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Çarşamba Karma OSB'de ön tahsis protokolleri imzalandı

Çarşamba Karma OSB'de ön tahsis protokolleri imzalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı ile Çarşamba Karma OSB'den parsel tahsis talebinde bulunan iş insanları arasında geçen görüşmede 10 firma ile ön tahsis protokolü imzalandı.

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı ile Çarşamba Karma OSB'den parsel tahsis talebinde bulunan iş insanları arasında geçen görüşmede 10 firma ile ön tahsis protokolü imzalandı.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çarşamba ilçesi başta olmak üzere ilin tamamında üretim ve istihdamın artmasına katkı sağlayacak olan Çarşamba Karma OSB'den parsel tahsis talebinde bulunan iş insanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmelerine bugün de devam etti.

Bugünkü görüşmelerde, 3 bin metrekare alanda Organik Gübre İmalatı gerçekleştirecek olan Atsanlar Organik ve Kimyevi Gübre Zirai İlaç, 3 bin metrekare alanda yem üretimi yapacak olan Haser Tarım Makineları Bak. Un. Yem. Mak. Tic. Ltd. Şti, 12 bin metrekare alanda plastik ambalaj üretimi yapacak olan Pamuk Plastik-Şakir Pamuk, 9 bin 120 metrekare alanda plastik ambalaj üretimi yapacak olan İpsan Plastik San. ve Ticaret A.Ş., 5 bin metrekare alanda makine imalatı yapacak olan Memsan Makine İmalat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., 5 bin metrekare alanda ahşap ve çelik raf imalatı yapacak olan Rafsan-Arsan Ahşap ve Çelik Raf San. Tic. Ltd. Şti., 3 bin 600 metrekare alanda makine imalatı yapacak olan Özkrom Hidrolik Makine Kalıp Sanayi Tic. Ltd. Şti., 5 bin metrekare alanda zirai alet-makine imalatı yapacak olan Has Tarım Zirai Alet-Makine, 9 bin 222 metrekare alanda makine imalatı yapacak olan Recepoğlu Torna ve 16 bin 50 metrekare alanda su ürünleri işleme faaliyetleri gerçekleştirecek olan Kardez Su Ürünleri Firması ile ön tahsis protokolleri imzalandığını belirtildi.

Vali Dağlı, görüşmelerin Çarşamba ve ilin ekonomisi için hayırlı sonuçlara vesile olmasını diledi. - SAMSUN

Çarşamba Karma OSB'de ön tahsis protokolleri imzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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