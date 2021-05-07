Çarşamba ilçesinde üreticiler tam kapanma döneminde bahçeleriyle ilgileniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Çarşamba ilçesinde üreticiler tam kapanma döneminde bahçeleriyle ilgileniyor

Çarşamba ilçesinde üreticiler tam kapanma döneminde bahçeleriyle ilgileniyor
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde üreticilerinin bahçelerinin bakımını yaptığını belirtti.

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde üreticilerinin bahçelerinin bakımını yaptığını belirtti.

Aydemir, yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamalarında üreticilerin tarla ve bahçelerine daha çok zaman ayırdığını söyledi.

Köyünde tarlası ve bahçesi olan ancak ilçe merkezinde iş yeri olan vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarında tarla ve bahçeleri ile daha çok ilgilenmeye başladıklarını anlatan Aydemir, bunun da ilçede üretim ve ürün kalitesinin artmasına vesile olduğunu dile getirdi.

Aydemir, şunları kaydetti:

"Çarşamba Ovası'nda mısırdan fasulyeye, fındıktan kiviye, domatesten salatalığa pek çok ürün yetiştiriliyor. Şu anda ekim ve bakım zamanı, bununla alakalı olarak da üreticilerimiz bahçelerinde ekim ve bakım işlerini gerçekleştiriyor. Bu kapanma üreticimize yaradı. Kapanma süresinde üreticimizin her zaman yanlarında olduklarını gösteren Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza, emniyet ve jandarma idarecilerimize ve personellerine teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

Türkiye'de 2 binden fazla hasta takibe alındı! İşte koronavirüsü atlatanları bekleyen yeni tehlike
Türkiye'de 2 binden fazla hasta takibe alındı! İşte koronavirüsü atlatanları bekleyen yeni tehlike
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Antonio Guterres
Magazin Özcan Deniz Burak Sergen Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çarşamba ilçesinde üreticiler tam kapanma döneminde bahçeleriyle ilgileniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 15:02:42. #1.15#

title