Çarşamba ilçesinde sanayi sitesindeki yangın söndürüldü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde sanayi sitesindeki bir iş yerinin önünde çıkan yangın söndürüldü.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde sanayi sitesindeki bir iş yerinin önünde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba Sanayi Sitesi 29. Blok'ta İsmail Cömert'e ait kamyon kasası imalathanesinin önünde bulunan kasalarda yangın çıktı.

Dumanları fark edenlerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın sonucu hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman