Çarşamba ilçesinde minibüsün çarptığı bisikletli yaralandı
AA, Yaşar Karaman - Güncel
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsün çarptığı bisikletli yaralandı.
ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsün çarptığı bisikletli yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.Ç. (41) idaresindeki 34 DDP 120 plakalı minibüs, Orta Mahalle Atatürk Bulvarı'nda bisikletle ilerleyen K.Ş'ye (78) çarptı.
Yaralanan K.Ş, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Yaşar Karaman - Güncel