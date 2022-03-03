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Çarşamba ilçesinde minibüsün çarptığı bisikletli yaralandı

AA, Yaşar Karaman - Güncel
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Çarşamba ilçesinde minibüsün çarptığı bisikletli yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsün çarptığı bisikletli yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsün çarptığı bisikletli yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.Ç. (41) idaresindeki 34 DDP 120 plakalı minibüs, Orta Mahalle Atatürk Bulvarı'nda bisikletle ilerleyen K.Ş'ye (78) çarptı.

Yaralanan K.Ş, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Yaşar Karaman - Güncel

Atatürk Bulvarı, Çarşamba, Minibüs, Samsun, Güncel, Haberler

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