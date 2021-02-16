Çarşamba ilçesinde kar yağışı etkili oluyor
16.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:48
Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Çarşamba ilçesinin beyaza bürünmesine neden oldu.
Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Çarşamba ilçesinin beyaza bürünmesine neden oldu.
İlçede dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Kar yağışı sonucu ilçe beyaza bürünürken, çocuklar kar topu oynayarak ve kardan adam yaparak karın keyfini çıkardı.
Kar yağışının 2 gün daha etkili olması bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman