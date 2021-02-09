Çarşamba ilçesinde inşaat iskelesinden düşen kişi yaralandı
09.02.2021 15:19 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:22
Samsun'un Çarşamba ilçesinde inşaat iskelesinden düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde inşaat iskelesinden düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Sarıcalı Mahallesi Hasanlı Sokak'ta bir binanın dış cephe kaplama işinde çalışan İsmet A. (39), dengesini kaybederek iskeleden düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan İsmet A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman