Çarşamba ilçesinde inşaat iskelesinden düşen kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çarşamba ilçesinde inşaat iskelesinden düşen kişi yaralandı

09.02.2021 15:19 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:22
Çarşamba ilçesinde inşaat iskelesinden düşen kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde inşaat iskelesinden düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde inşaat iskelesinden düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Sarıcalı Mahallesi Hasanlı Sokak'ta bir binanın dış cephe kaplama işinde çalışan İsmet A. (39), dengesini kaybederek iskeleden düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan İsmet A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Pervin Buldan Angela Merkel Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Barış Manço Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ömer Ali Mesut Özil Tolga Ciğerci İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir İstifa Yangın Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çarşamba ilçesinde inşaat iskelesinden düşen kişi yaralandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 15:26:59. #1.16#
title