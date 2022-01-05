Çarşamba ilçesinde bir kişi bıçakla yaralandı

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Çarşamba ilçesinde bir kişi tartıştığı kadın tarafından bıçaklandı.

İddiaya göre, Orta Mahalle'de S.Y'nin evinde S.Y. ile N.E. isimli kadın arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda N.E, mutfaktan aldığı bıçakla S.Y'yi koltuk altından bıçakladı.

Tartışma seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri S.Y'yi yaralı halde buldu.

Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

N.E. gözaltına alındı.

AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri

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