Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğünden "yaya geçidi" uygulaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğünden "yaya geçidi" uygulaması

01.12.2020 16:21 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:21
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğünden

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaya geçidi uygulaması gerçekleştirdi.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaya geçidi uygulaması gerçekleştirdi.

Geçen yıl İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın Projesi" kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Belediye Meydanı'nda İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen'in de katılımıyla yaya geçidi uygulaması yapıldı.

Uygulamada yaya geçidinin olduğu bölgede araçlar durdurularak, yayalara yol vermeleri gerektiği konusunda uyarıldı. Kurallara uymayan sürücülere ise 589 lira para cezası kesildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
TSK için 'Satılık ordu' ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı
TSK için "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı
İçi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti, aldığı ödül ise tam bir hayal kırıklığı
İçi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti, aldığı ödül ise tam bir hayal kırıklığı

Begen, gazetecilere, geçen yılın "yaya öncelikli yıl" olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Daha önce de bu tür uygulamalar yaptıklarını anlatan Begen, "Hem yayalarımızı hem şoförlerimizi bilinçlendirici çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bugün de vatandaşımızı bilinçlendirmek için çalışma yaptık. Halen özellikle yayalarımızda çekingenlik var, araç geçerken bekliyorlar. Biz de onlara beklememeleri gerektiğini, trafikte önceliğin yayada olduğunu anlatmaya ve bilgilendirmeye çalışıyoruz. Yıl sonuna kadar bu çalışmalarımız sürecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

İlgili Haberler

Trabzon'da yaya geçitlerindeki butonlar artık temassız
Trabzon'da yaya geçitlerindeki butonlar artık temassız
Vatandaşlardan ilçeye orman işletme müdürlüğü kurulması talebi
Vatandaşlardan ilçeye orman işletme müdürlüğü kurulması talebi
Ankara emniyeti 'Çinçin'de uyuşturucuya geçit vermiyor
Ankara emniyeti "Çinçin"de uyuşturucuya geçit vermiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Halife Hafter Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kenan Işık Emel Müftüoğlu Gonca Vuslateri Diego Armando Maradona
Spor Falcao Samatta Fuat Çapa Orhun Ene Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kar Pazar Çocuk Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğünden "yaya geçidi" uygulaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 16:24:24. #1.14#
title