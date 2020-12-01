Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğünden "yaya geçidi" uygulaması

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaya geçidi uygulaması gerçekleştirdi.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaya geçidi uygulaması gerçekleştirdi.

Geçen yıl İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın Projesi" kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Belediye Meydanı'nda İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen'in de katılımıyla yaya geçidi uygulaması yapıldı.

Uygulamada yaya geçidinin olduğu bölgede araçlar durdurularak, yayalara yol vermeleri gerektiği konusunda uyarıldı. Kurallara uymayan sürücülere ise 589 lira para cezası kesildi.

Begen, gazetecilere, geçen yılın "yaya öncelikli yıl" olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Daha önce de bu tür uygulamalar yaptıklarını anlatan Begen, "Hem yayalarımızı hem şoförlerimizi bilinçlendirici çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bugün de vatandaşımızı bilinçlendirmek için çalışma yaptık. Halen özellikle yayalarımızda çekingenlik var, araç geçerken bekliyorlar. Biz de onlara beklememeleri gerektiğini, trafikte önceliğin yayada olduğunu anlatmaya ve bilgilendirmeye çalışıyoruz. Yıl sonuna kadar bu çalışmalarımız sürecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman