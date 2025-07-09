Çarşamba hangi diziler var? 9 Temmuz Çarşamba TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Çarşamba hangi diziler var? 9 Temmuz Çarşamba TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
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Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? Çarşamba günü dizileri!

Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Aile Saadeti

Kanal D: dizi yok

Show TV: dizi yok

NOW TV: dizi yok

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 9 TEMMUZ

17:45 - Kim Gitsin?

19:00 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Türk Sineması "Kovan"

22:00 - FIFA Kulüpler Kupası 2025 Yarı Final Karş. " PSG - Real Madrid"

00:15 - Kim Gitsin?

01:30 - Türk Sineması "Kovan"

03:00 – Teşkilat

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