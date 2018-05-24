Çarşamba Gününün Reyting Sıralamasının Kazananı Sen Anlat Karadeniz Oldu
23 Mayıs Çarşamba akşamının reyting sonuçları belli oldu. Totalde 1'inci sırayı büyük bir ilgiyle izlenen Sen Anlat Karadeniz yerleşirken ikinci sırayı da Diriliş Ertuğrul yerleşti.
ATV ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen Sen Anlat Karadeniz dizisi çarşamba gününün reyting birincisi oldu.
NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR PROGRAMI ÜÇÜNCÜ OLDU
TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul, Karadeniz dizisinin elinden yine birinciliği alamayıp ikinci sıraya yerleşti. Ramazan ayından severek takip edilen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar programı ise 3'üncü sırada yer aldı.
23 MAYIS ÇARŞAMBA 2018 TOTAL SONUÇLARI
23 MAYIS ÇARŞAMBA 2018 AB SONUÇLARI
23 MAYIS ÇARŞAMBA 2018 ABC SONUÇLARI
YORUMLAR (8)
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REKLAMLAR BİTSİN HARF VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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TARİHİ GERCEKLERDEN UZAKLAŞTI ERTUGRUL DİZİSİ HALİME HATUN OSMAN DOGDUKTAN 25 SENE SONRA OLMUSTUR KARACAHİSAR KALESİNİ OSMAN ALMISTIR DAHA BIRSURU HATA VAR DIZIDE O YUZDEN REYTINGLERININ DUSMESI NORMAL KOSKOCA OSMAN GAZIYE SUT ANNE GETIRDILER YA AYIPTIR. . BIAN ONCE OSMANA GECSE BARI BOYLE DAHADA DUSER REYTING SOGUTUYOLAR INSANLARI. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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şok şok şok .dolara inat zam yok .....Cevap Yaz Yayından KaldırEKOTEK: seçimden sonra bu dümenlerin bedelini göreceniz. . iflas kriz olarak. . .Yayından Kaldır
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tarihimiz anlatan dizi birinci olamıyorsa kendimizde sorun aramamız gerekir. Bizlere yazıklar olsun ki üfürükten dizileri birinci yapıyoruzCevap Yaz 2 Yayından Kaldır