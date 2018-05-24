Çarşamba Gününün Reyting Sıralamasının Kazananı Sen Anlat Karadeniz Oldu

ATV ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen Sen Anlat Karadeniz dizisi çarşamba gününün reyting birincisi oldu.

NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR PROGRAMI ÜÇÜNCÜ OLDU

TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul, Karadeniz dizisinin elinden yine birinciliği alamayıp ikinci sıraya yerleşti. Ramazan ayından severek takip edilen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar programı ise 3'üncü sırada yer aldı.

23 MAYIS ÇARŞAMBA 2018 TOTAL SONUÇLARI



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