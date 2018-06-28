Çarşamba Gününün Reyting Şampiyonu Survivor Oldu

27 Haziran Çarşamba gününün reyting şampiyonu belli oldu. Reyting sıralamasının kazananı cuma günü final yapmaya hazırlanan Survivor oldu.

ZİRVEYİ KAPTIRMADI

Total'de 15.95 share ile TV 8 'in reyting rekortmeni yarışma programı Survivor zirvede yer aldı. İkinci sırada 15.22 share ile TRT 1'de ekrana gelen Sırbistan - Brezilya FIFA 2018 Dünya Kupası Karşılaşması yer alırken, yayın hayatına yeni başlayan Kalbimin Sultanı dizisi 7.24 share ile listenin altıncı sırasında yer aldı.