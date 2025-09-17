Çarşamba günü hangi diziler var? 17 Eylül Çarşamba TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 17 Eylül 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? Çarşamba günü dizileri!
ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?
Çarşamba günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı
ATV: Gözleri KaraDeniz
Kanal D: Uzak Şehir
Show TV: Bahar
NOW TV: Kıskanmak
Star TV: Kral Kaybederse
TRT 1 YAYIN AKIŞI 17 EYLÜL
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cennetin Çocukları
22:00 Ajax - Inter | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
00:00 Cennetin Çocukları