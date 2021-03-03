Çarşamba Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliğinden yaya geçidi uygulaması
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Çarşamba Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliğinden yaya geçidi uygulaması

03.03.2021 16:11 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:15
Çarşamba Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliğinden yaya geçidi uygulaması

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından yaya geçidi uygulaması gerçekleştirildi.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından yaya geçidi uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe trafiğinin en yoğun olduğu Çarşamba Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen uygulamada Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından yayalar yaya geçidi konusunda uyarılırken, yaya geçidinde yayalara öncelik tanımayan araç sürücülerine ise cezai işlem uygulandı.

Ekipler, yaya geçidi uygulamasının devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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