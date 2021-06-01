Çarşamba'dan POMEM mülakatına katılanların 125'i başarılı oldu

Çarşamba Belediyesi Spor Akademisi Hazırlık Kursu öğrencilerinden 125'inin, 27. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) erkekler spor mülakatında parkuru başarıyla tamamladığı bildirildi.

Çarşamba Belediyesi Spor Akademisi Hazırlık Kursu öğrencilerinden 125'inin, 27. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) erkekler spor mülakatında parkuru başarıyla tamamladığı bildirildi.

Belediye Başkanı Halit Doğan, Belediye Spor Akademisi Hazırlık Kursu öğrencilerinden 136'sının POMEM erkekler spor mülakatına girdiğini, 125'inin mülakatları başarıyla tamamlayarak kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Kursların gençlerin gelişimine sunduğu katkıyı ve başarılarındaki payı gördükçe yaptıkları işlerin ne kadar değerli olduğunun bir kez daha farkına vardıklarını vurgulayan Doğan, "Gençlerimiz bizim için çok kıymetli. Başarılarında bir nebze de payımız olması bizi çok mutlu ediyor. Şimdi de sıra kızlarımızda. İnşallah onlar da hayallerindeki mesleğe kavuşabilme arzusuyla, emek verdikleri bu süreci başarı ile tamamlayacaklar. Dualarımız onlarla. Tüm evlatlarımıza, haklarında hayırlısının olması duasıyla başarılar diliyorum." dedi.

POMEM mülakatını başarıyla tamamlayan gençler de Doğan'ı çiçek vererek teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman