Çarşamba'daki Silahlı Saldırı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı olayından aranan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 30 Ekim'de Sarıcalı Mahallesi Zübeyde Hanım Meydanı'nda gece iş yerini kapatan İ.F.K. (41), aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Silahlı saldırıdan dolayı aranan İ.Z, G.Z. ve M.D.Z, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu 2 tabanca ve 1 tüfekle yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.