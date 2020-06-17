Çarşamba'daki bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı Çarşamba ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Çarşamba ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Akkuzulu Mahallesi'nde aynı araçtaki S.G. ve M.K. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.G, bıçakla M.K'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı. Yoldan geçenlerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.K, kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. S.G. gözaltına alındı. Kaynak: AA