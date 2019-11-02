Çarşamba'da zincirleme trafik kazası
Çarşamba ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Çarşamba ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Azerbaycan uyruklu Muxtar Hebibov idaresindeki 99 LX 372 tır, önce kırmışı ışıkta bekleyen Ozan G.(39) idaresindeki 55 SH 991 plakalı çekiciye daha sonra Hakan A.(29) idaresindeki 29 AF 655 plakalı minibüse çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle çekici, savrularak sağ tarafında duran Coşkun Eli Ferzeliyev idaresindeki Azeri plakalı 99 EP 185 plakalı tıra çarptı.
Kazada iki tırın arasında sıkışan çekici şoförü Ozan G.(39) yaralandı.
Ozan G. 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.