Çarşamba'da "Yunus Emre'yi Anma Programı" düzenlenecek - Haberler
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Çarşamba'da "Yunus Emre'yi Anma Programı" düzenlenecek

Çarşamba'da
AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılı olması dolayısıyla Çarşamba Belediyesi tarafından "Yunus Emre'yi Anma Programı" düzenlenecek.

Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılı olması dolayısıyla Çarşamba Belediyesi tarafından "Yunus Emre'yi Anma Programı" düzenlenecek.

Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde 28 Aralık Salı günü iki oturum şeklinde gerçekleşecek programda 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla "Aşkın Aldı Benden Beni" tiyatro oyunu seyirciyle buluşturulacak.

Belediye Başkanı Halit Doğan, Anadolu'da yetişmiş şair ve mutasavvıfların öncülerinden Yunus Emre'nin fikirleri ve şiirleriyle müstesna bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Yunus Emre'nin kültürel tarihlerinin büyük bir mirası olduğuna işaret eden Doğan, şunları kaydetti:

"Onun şiirlerine, bize kattıklarına sahip çıkmak görevimizdir. Yaşadığı dönemde Anadolu'yu irfan yuvasına dönüştüren Yunus Emre, fikirleriyle tüm dünyaya sevgi aşılamıştır. Onun sözleri sevgiye, barışa, hoşgörüye çağırır. Kendi deyişiyle, gönüller yapmaya gelmiştir dünyaya. Anadolu coğrafyasını aşarak evrenseli yakalamış, her dönemde, her devirde önemli yere sahip olmuştur. Düzenleyeceğimiz programa katılan herkese 'Yunus Emre Divanı'ndan Seçmeler' kitabını hediye edeceğiz. Gençlerimizi, öğrencilerimizi, büyüklerimizi Yunus Emre'nin fikirleri, şiirleriyle buluşturmuş olacağız. Çarşamba'mızda bu tarz faaliyetlere öncelik vermeye devam ediyoruz."

Çarşamba'da Yunus Emre'yi Anma Programı düzenlenecek

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AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri

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