Çarşamba'da yemek artıkları sokak hayvanlarına mama oluyor

Çarşamba Belediyesi ve Çarşamba Devlet Hastanesi iş birliği ile yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Çarşamba Devlet Hastanesi'nden çıkan artık yemekler çöpe dökülmüyor. Toplanan yemekler, Çarşamba Belediyesi tarafından, ilçenin çeşitli yerlerine yerleştirilen mama kaplarına koyularak sokak hayvanlarına ulaştırılıyor.

"Her canlının yanındayız"

Sokak hayvanlarının her zaman yanında olduklarını belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Biz ilçemizde yaşayan her canlının yanında olarak bakımından beslenmesine kadar destek olmaya devam edeceğiz. İlçemizin çeşitli yerlerine yerleştirdiğimiz mama evleri ile düzenli olarak can dostlarımızın mama ve su ihtiyacını karşılıyor, belediyemiz veteriner hekimleri ile tedavilerini, bakımlarını sürdürüyoruz. Çarşamba Devlet Hastanemiz ile Sıfır Atık Projesi kapsamında da hastaneden toplanan artık yemekleri, can dostlarımıza ulaştırıyoruz. Artık yemekleri özel olarak toplayıp biriktirerek sokak hayvanlarımıza mama desteği sağlıyoruz. Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimimiz Uzm. Dr. Uğur Sezgin ile birlikte güzel bir projeyi yürütüyoruz. Geri dönüşüm, sıfır atık mahiyetinde önemli bir proje. Hem yemeklerimiz israf olmuyor hem can dostlarımız doyuyor" diye konuştu.

Konuya dair açıklamada bulunan Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Uğur Sezgin, "Çarşamba Belediyemiz ile birlikte böyle bir projeye imza attık. Sıfır Atık Projesi ile hastanemizdeki artık yemeklere çöpe dökülmüyor, sokak hayvanlarımıza mama oluyor. Belediye Başkanımız Halit Doğan'a verdiği destekler için teşekkür ederim" dedi. - SAMSUN

