Çarşamba'da yaşlı adal evinde ölü bulundu
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Çarşamba'da yaşlı adal evinde ölü bulundu

16.01.2021 20:01 | Son Güncelleme: 16.01.2021 20:04
Çarşamba'da yaşlı adal evinde ölü bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cayvar Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 88 yaşındaki Mıstan Karaca'dan bir süredir haber alamayan yakınları, eve gitti.

Karaca'yı yatağının yanında yerde hareketsiz halde bulan yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaşamını yitirdiği belirlenen Karaca'nın cesedi, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karaca'nın ölüm nedeni, yapılacak otopsiden sonra belirlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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