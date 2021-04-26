Çarşamba'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Çarşamba ilçesinde hareket halindeki otomobil yandı.
Çarşamba ilçesinde hareket halindeki otomobil yandı.
Alınan bilgiye göre, Murat Altun idaresindeki 55 VH 680 plakalı otomobilden Samsun-Ordu kara yolu Beylerce mevkisinde Samsun istikametinden Ordu istikametine dönüş yaptığı sırada duman çakmaya başladı.
Sürücünün aracı kenara çektiği sırada araçtan alevler yükselmeye başladı. Durumun itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve emniyet güçleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman