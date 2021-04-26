Çarşamba'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çarşamba'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Çarşamba'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Çarşamba ilçesinde hareket halindeki otomobil yandı.

Çarşamba ilçesinde hareket halindeki otomobil yandı.

Alınan bilgiye göre, Murat Altun idaresindeki 55 VH 680 plakalı otomobilden Samsun-Ordu kara yolu Beylerce mevkisinde Samsun istikametinden Ordu istikametine dönüş yaptığı sırada duman çakmaya başladı.

Sürücünün aracı kenara çektiği sırada araçtan alevler yükselmeye başladı. Durumun itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve emniyet güçleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

Refüje çarpan otomobil karşı şeride uçtu: 7 yaralı
Refüje çarpan otomobil karşı şeride uçtu: 7 yaralı
'Benden daha sağlamdır' dediği çalışanı işe ciple geldi! Kamera kayıtlarını inceleyen patron yıkıldı
"Benden daha sağlamdır" dediği çalışanı işe ciple geldi! Kamera kayıtlarını inceleyen patron yıkıldı
Son dakika... Kısıtlamada mangal ile alkol keyfi hem pahalıya patladı hem de hastanede bitti
Son dakika... Kısıtlamada mangal ile alkol keyfi hem pahalıya patladı hem de hastanede bitti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Vedat Bilgin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Hande Erçel Burak Sergen
Spor Ünal Karaman Sergen Yalçın Mete Kalkavan Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çarşamba'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 16:49:51. #1.16#

title