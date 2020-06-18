Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 69 kök kenevir ele geçirildi Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 69 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 69 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan istihbari çalışma neticesinde Denizler Mahallesi'nde bir fındık bahçesinde kenevir bitkisi ekili olduğu bilgisine ulaşıldı.

Fındık bahçesinde yapılan aramalarda 69 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili S.S. (25) gözaltına alındı.

Kaynak: AA