Çarşamba'da uyuşturucu operasyonu

01.02.2020 17:58 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:58

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince 38 ABE 156 plakalı otomobil, Yeşildere Mahallesi'nde durduruldu.

Otomobilde bulunan T.G. (38) ile İ.Ç. (34) üzerinde ve otomobilde yapılan aramada 2 adet tabanca, 3 kilo kubar esrar maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden T.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken İ.Ç. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA